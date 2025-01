La lince torna in Friuli Venezia Giulia: una seconda chance per il grande felino delle Alpi

26 Gennaio 2025

I grandi felini non sono l’immagine che ci viene subito in mente pensando alle Alpi, eppure fino all’Ottocento la lince popolava le nostre montagne, inclusi i boschi del Friuli Venezia Giulia. La caccia indiscriminata e la perdita dell’habitat naturale portarono però all’estinzione di questo affascinante predatore in gran parte d’Europa. Solo nelle remote catene montuose dei Balcani e dei Carpazi e nelle foreste della Scandinavia le linci riuscirono a sopravvivere. Oggi, grazie a progetti di conservazione come ULyCA2 e LIFE Lynx, si sta cercando di riportare le linci sulle Alpi, ricostruendo una popolazione stabile.

Un recente successo in questa direzione è stato registrato nella foresta di Tarvisio, all’estremo nord-est d’Italia, dove lo scorso 27 settembre è stata liberata Luna, una giovane femmina di lince nata in un bioparco tedesco specializzato. Cresciuta in un ambiente adatto a prepararla alla vita in natura, Luna è stata reintrodotta nell’area per favorire l’incontro con Flori, un maschio già presente nella zona, con l’obiettivo di promuovere la riproduzione e creare una nuova generazione di linci nel Friuli Venezia Giulia.

Attualmente, le linci sulle Alpi sono circa 250, distribuite tra Svizzera, Slovenia, Austria e Francia, ma l’Italia non ha ancora una popolazione stabile. Gli sforzi per la reintroduzione sono iniziati negli anni ’70, quando vennero liberati alcuni esemplari prelevati dai Carpazi, ma solo in Svizzera e Slovenia le iniziative ebbero successo. In queste aree, il ritorno delle prede – come caprioli e camosci – e politiche di conservazione più rigorose hanno creato un ambiente favorevole per la lince. In Italia, invece, gli habitat frammentati e la pressione antropica hanno reso il ripopolamento molto più complicato.

La lince, con la sua caratteristica pelliccia maculata e la coda corta di appena 10-30 cm, è un animale solitario e difficile da avvistare, persino nei territori dove è più presente. Predatore notturno, si nutre principalmente di caprioli, camosci e lepri, giocando un ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’ecosistema alpino. Tuttavia, rispetto ai lupi, che non hanno mai abbandonato le Alpi, le linci sono più sensibili alla frammentazione del territorio causata da strade, infrastrutture e altre attività umane. Questa vulnerabilità rende progetti come LIFE Lynx ancora più importanti, per garantire non solo la sopravvivenza ma anche l’espansione di queste popolazioni. Per approfondire questo tipo di progetti, vedi anche l’articolo sul monitoraggio dello sciacallo dorato in Friuli Venezia Giulia.

Il progetto ULyCA2 (Urgent Lynx Conservation Action 2), attivo tra il 2017 e il 2024, ha collaborato con diverse istituzioni per reintrodurre linci nelle Alpi sudorientali. Luna è la sesta lince liberata in Italia dal 2023. Delle cinque precedenti – tre femmine e due maschi – solo un maschio è rimasto nella foresta di Tarvisio. Una femmina si è stabilita nelle Alpi slovene, mentre le altre due si sono spostate in Austria, dove una purtroppo è stata uccisa illegalmente. La speranza ora è che Luna e Flori possano formare una coppia e dare vita alla prima cucciolata nel 2024.

Il ritorno della lince nelle Alpi è una sfida complessa, ma anche una grande opportunità per la biodiversità e per riscoprire un animale che per troppo tempo è stato assente dai nostri boschi.

