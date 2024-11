Trieste 1954 – Documentari, film restaurati e incontri il 5 e 6 dicembre al Teatro dei Fabbri

28 Novembre 2024

In programma i docu-film “I Nostri Giorni Americani – Our American Days”, “Vola colomba, Trieste 1954” e “Trieste 1954 – Aspettando l’Italia” presentati dai registi, i classici “Trieste mia!” (1951) e “La campana di San Giusto” (1954) in edizione restaurata

Nell’ambito delle iniziative culturali legate alle celebrazioni del settantesimo anniversario del ritorno della città di Trieste all’Italia, La Cappella Underground e l’associazione Anno Uno presentano al Teatro dei Fabbri due giornate cinematografiche con documentari, film restaurati e incontri sul tema, giovedì 5 e venerdì 6 dicembre 2024, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Le manifestazioni sono organizzate con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TRIESTE 1954 – IMMAGINI MEMORIE NARRAZIONI è il titolo del progetto a cura del centro ricerche La Cappella Underground, che prevede per giovedì 5 dicembre la programmazione di tre docu-film: alle ore 17.30 la regista Chiara Barbo presenta “I Nostri Giorni Americani – Our American Days” (2014) scritto e diretto con Andrea Magnani; alle ore 18.30 il regista Renzo Carbonera introduce “Vola colomba, Trieste 1954” (2024), con testimonial il giornalista Toni Capuozzo; alle 20.30 il cartellone si chiude con “Trieste 1954 – Aspettando l’Italia” (2004), alla presenza del regista Giampaolo Penco. Nel corso della serata sarà annunciato il progetto in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste per la raccolta di testimonianze e memorie dell’epoca tra i cittadini presenti nel 1954 a Trieste nei giorni del ritorno della città: la realizzazione delle interviste è prevista con la collaborazione della Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS e dell’Associazione Goffredo de Banfield.

IL CINEMA RACCONTA TRIESTE DAL 1914 AL 1954 – DUE FILM RITROVATI E RESTAURATI è il progetto con cui l’associazione Anno Uno presenta venerdì 6 dicembre in edizione restaurata due film che hanno raccontato la storia della città a cavallo fra il l’inizio della grande Guerra e il definitivo ritorno all’Italia: alle ore 18.30 il programma presenta “Trieste mia!” (1951), diretto da Mario Costa e incentrato sugli eventi successivi l’8 settembre 1943; alle ore 21.00 “La campana di San Giusto” (1954), scritto e diretto da Mario Amendola e Ruggero Maccari e ambientato durante il conflitto del 1914-1918. La proiezione dei due film sarà introdotta alle ore 16.00 da una tavola rotonda con interventi, moderati da Paolo Lughi (curatore del volume “Trieste e il cinema”), del critico cinematografico Sergio M. Grmek Germani, dello storico Roberto Spazzali, dello scrittore Roberto Curci e dell’esperto di location Carlo Gaberscek. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con La Cineteca del Friuli, Casa del Cinema di Trieste, Centro Studi Cinematografici e Magnifica Ossessione.