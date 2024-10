Orco Tron: ritorno all’età di mezzo tergestina sullo schermo della Kleine Berlin di Trieste

14 Ottobre 2024

Mercoledì 16 ottobre alle ore 18.00 alla Kleine Berlin di via Fabio Severo avrà luogo la proiezione del filmato “Orco Tron!”

Orco tron! Nel corso della Storia, quando un avvenimento si presenta poco comprensibile, spesso si insinua l’immaginazione popolare con varianti che, seppur fantasiose, salgono agli onori della cronaca. Fra le molte leggende tergestine Edda Vidiz, coadiuvata nelle ricerche storiche dal compianto storico Renzo Arcon, propone questo “Orco Tron” una soap opera del 26 giugno 1380, il giorno in cui i fuoriusciti tergestini della guerra persa con Venezia undici anni prima, finalmente riuscirono a riconquistare la città ancora assoggettata ai veneziani con a capo l’esecrato capitano Donato Tron.

I fuoriusciti riuscirono a riconquistare Tergeste senza spargimento di sangue avendo trovato una porta delle mura aperta ma… quando, come, da chi, perché? Questa divertente fiction vi racconta non il resoconto degli storici ma “il si dice” degli stessi cittadini de Tergeste, nonchè l’educativo e divertente risvolto dell’autrice, adatto agli spettatori dai tre ai cento anni e passa.

Organizzato dall’Associazione Tredici Casade APS con la collaborazione del Club Alpinistico Triestino, Sezione Studi e Ricerche delle Cavità Artificiali, la proiezione del filmato “Orco Tron” chiude la variegata serie degli eventi presentati nell’anno in corso dalle stesse Tredici Casade, con il festival diffuso “Dove nasce l’Adriatico”, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

La proiezione di “Orco Tron” si terrà mercoledì 16 ottobre alle 18:00 alla Kleine Berlin, in Via Fabio Severo di fronte al civico n. 11, Trieste. L’ingresso è gratuito.

Edda Vidiz è una brillante scrittrice dal multiforme ingegno conosciuta per la sua capacità di intrecciare poesia, storia e leggenda in modo unico e coinvolgente. Con una carriera prolifica alle spalle e una vasta produzione artistica, ama produrre le sue opere riassumendo l’essenza dell’educativo e creativo, per suscitare nei meno giovani ricordi coinvolgenti e, nei più giovani, emozioni che portino a comprendere i tempi attuali e il carattere unico della nostra gente.