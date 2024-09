5 Settembre 2024

Venerdì 4 ottobre Hangar Teatri darà il via alla “Stagione delle Gemme”, a cura del Teatro degli Sterpi con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Kathleen Foreman Casali. Questa settima stagione teatrale si propone di esplorare il tema della crescita e della trasformazione attraverso il duplice concetto di “gemma”.

La stagione si apre con una gemma molto preziosa, inserita anche nel programma dello storico evento cittadino, Barcolana 56: lo spettacolo “MDLSX” della compagnia riminese Motus. Acclamato a livello internazionale, arriva per la prima volta a Trieste con una doppia replica il 12 e 13 ottobre, rispettivamente alle 20:30 e alle 17:00. Uno scandaloso viaggio teatrale che ha già fatto il giro del mondo nel suo formato di eccentrico dj/vj set. Un inno alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai canoni del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria. Di “appartenenza aperta alle Molteplicità” scrive R. Braidotti in On Becoming Europeans, ed è verso la fuoriuscita dalle categorie – tutte, anche artistiche – che MDLSX tende.

Hangar Teatri ha scelto di identificarsi nella “Stagione delle Gemme” per riflettere sul doppio significato del termine e offrire una programmazione che esplora entrambe le dimensioni della crescita e della maturazione.

Le gemme, sia nel regno vegetale che in quello minerale, rappresentano due fasi complementari di un unico processo di trasformazione. Nel mondo vegetale, la gemma è l’inizio di un nuovo processo, un germoglio che ha bisogno di energia, cura e attenzione per crescere e svilupparsi. Al contrario, nel regno minerale, la gemma è il risultato finale di un lungo e paziente processo di cristallizzazione sotterranea, che richiede secoli per raggiungere la sua perfezione. Qui, la gemma incarna la bellezza e la solidità, il compimento di un cammino di maturazione e consolidamento.

“La prossima Stagione di Hangar Teatri promette quindi di valorizzare e rifinire con sempre maggiore consapevolezza artigianale il lavoro artistico fin qui svolto e intende continuare a innovare e rinnovare, ad aggiornare le sue scelte e la sua proposta di attività: il nostro impegno è di garantire che ogni evento proposto non solo contribuisca a rafforzare il senso di comunità attraverso l’arte, ma offra anche esperienze capaci di emozionare e stimolare la riflessione. Desideriamo offrire al pubblico una vera e propria gemma preziosa: un’esperienza artistica che illumina e lascia un segno indelebile.”, affermano gli organizzatori.

Molte sono le gemme già sbocciate o che attendono il momento di fiorire – dalle nuove produzioni artistiche ai progetti fino ai festival e alle rassegne già in essere – e molte sono le pietre preziose provenienti da tutta Italia e dall’Europa che arricchiscono la stagione di eventi proposti.

La varietà della programmazione è pensata per accogliere l’ampio pubblico della Regione e persone di età, provenienza e interessi diversi. Si parte venerdì 4 ottobre alle 20:30 con la musica di Queen of Saba e Zevin. Duo elettronico con un’anima analogica, i Queen of Saba si presentano con colorata irruenza per smantellare i dogmi di genere ed esplorare le infinite sfumature della musica, cibandosi di influenze Neo-Soul, alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. Anche la giovane artista slovena Zevin gioca con gli stili, sintetizza e amalgama suoni non convenzionali per offrire un’esperienza plurisensoriale, portando sul palcoscenico diversi generi, dalla microhouse al glitch hop. Si rinnoverà così, anche per quest’anno, la brillante collaborazione con il Kino Šiška.

Andranno poi a comporre la prima parte di questa stagione caleidoscopica: “La Burla” della compagnia Madame Rebiné che andrà in scena il 19 e 20 ottobre e “Bruno” della compagnia Dimitri/Canessa che verrà rappresentato il 15 e 16 novembre. Il 17 novembre sarà la volta di “Ultimo atto” del gruppo teatrale sadsongskomplex:fi e il 30 novembre e il 1 dicembre torna a Trieste “Affogo” di Dino Lopardo, vincitore dell’ultima edizione del premio In-Box.

Torna a sbocciare HangarTanz, la rassegna dedicata alla danza contemporanea in collaborazione con la compagnia veneziana Tocnadanza. Rinomate compagnie e giovani artisti emergenti provenienti da tutta Italia porteranno in scena coreografie originali che esplorano i temi più disparati. Il 18 ottobre e il 2 dicembre si terranno le prime due date, con ospiti Asmed – Balletto di Sardegna, Déjà Donné e Compagnia Simona Bucci.

Continuano anche gli appuntamenti per i bambini e le famiglie. Si comincia domenica 27 ottobre alle 11:00 con “Il villaggio delle pietre magiche”, una scintillante mattinata da trascorrere insieme alle storie di Giulia Binali e Piero Guglielmino.

Tra le nuove idee pronte a sbocciare, dal 23 al 27 ottobre, debutta la nuova produzione di Hangar Teatri “karpatenflecken. i carpazi come macchie sulla mia pelle.” di Thomas Perle, per la regia di Fulvio Falzarano, con Emanuela Pistone, Diana Höbel, Valentina F. Milan. Tre generazioni di donne di una stessa famiglia emigrata dai Carpazi alla Romania, condurranno il pubblico – in un gioco di lingue che mutano – attraverso diverse epoche: dalla seconda guerra mondiale fino alla caduta del regime Ceaușescu.

Hangar Teatri, sempre attento alla formazione, propone dal 5 al 7 novembre il workshop “Creating content with Spatial Audio”, in collaborazione con l’associazione slovena PiNA. Il laboratorio, condotto da Mauricio Valdés San-Emeterio, sarà dedicato all’esplorazione della potenza dell’audio spaziale, una sessione pratica e completa per entrare a contatto con le tecniche audio all’avanguardia per la creazione di suono immersivo. Il 18 novembre si terrà invece l’evento di restituzione finale di Percorsi Urbani Spericolati, progetto che ha visto 12 giovani tra i 18 e i 30 anni sviluppare le proprie capacità in campo artistico, strategico e imprenditoriale attraverso un percorso professionalizzante suddiviso in due fasi: una serie di laboratori tenuti da professionisti del settore e una full immersion all’interno di 4 realtà imprenditoriali della regione: Cadenaro, Art Group Graphics, Officina Samos e TU&TU. Durante l’evento i partecipanti presenteranno i progetti di comunicazione da loro sviluppati per valorizzare le imprese locali coinvolte.

Prezioso ramo di Hangar Teatri è anche rappresentato dalla creazione e promozione di diversi festival nel corso dell’anno. Questo novembre si terrà una nuova edizione di Words Beyond – Translating Borders, festival transnazionale di drammaturgia e traduzione che, oltre alla premiazione dei vincitori del concorso di drammaturgia, vedrà susseguirsi anche una serie di eventi correlati. In primavera nascerà invece la prima edizione, dopo quella zero dello scorso anno, di Come pesci volanti, festival di teatro emergente che intende dare visibilità ad una nuova generazione di artisti, che molto spesso fatica ad emergere nel grande mare culturale della penisola italiana.

Continuano inoltre le preziose e longeve collaborazioni con il Centro Universitario Teatrale per il TACT, festival di strada che a fine giugno propone una carrellata di eventi ogni anno in un diverso rione della città di Trieste, e con il DayDreaming Project per le peculiari esposizioni di arte contemporanea presentate nella sala espositiva del teatro. Quest’anno in apertura verrà inaugurata il 5 ottobre la mostra “Sabbie Viaggianti” di Mauro Corbani, a cura di Giada Caliendo.

Un importante appuntamento sarà quello del 7 ottobre. Dalle 10:00 alle 18:00 Hangar Teatri presenta, insieme ad Ateatro e AIKU – Arte Impresa Cultura, una nuova edizione delle Buone Pratiche del Teatro: “Gli spazi culturali urbani tra coesione sociale e costruzione del futuro”. Una giornata ricca di testimonianze, riflessioni e dialogo a partire dalla situazione culturale nel Triveneto.

Infine, Hangar Teatri continua a sostenere l’iniziativa del “biglietto sospeso”: presso la biglietteria del teatro è possibile acquistare un biglietto in più da lasciare a disposizione a chiunque ne abbia bisogno, oppure richiederne uno per poter assistere ad uno degli spettacoli in cartellone.

I biglietti sono acquistabili in prevendita su liveticket.it/hangarteatri. Biglietti per gli spettacoli teatrali: intero 14€, ridotto 8€ (per soci del Teatro degli Sterpi, soci CUT, over 65, under 18 e studenti universitari under 26). Biglietti per i concerti: unico 10€. Biglietti per gli eventi mattutini per bambini: unico 6€. Carnet 6 spettacoli 48€. È consigliata la prenotazione a biglietteria@hangarteatri.it o al numero di telefono +39 3883980768