Miramix, il gioco dell’Area Marina Protetta di Miramare per scoprire gli ambienti marini

28 Agosto 2024

Diventare custodi di un ecosistema marino in continua evoluzione, scoprendo, carta dopo carta, i diversi ambienti da cui è formato e gli organismi che lo popolano, facendo attenzione a schivare le minacce ambientali quali l’inquinamento, la sovrapesca e le specie aliene. Questa la missione di Miramix, il nuovo gioco da tavolo prodotto dall’Area Marina Protetta di Miramare grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, e che sarà presentato per la prima volta al pubblico nelle giornate di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

Il gioco è stato realizzato in collaborazione con White Cocal Press: grazie all’esperienza dello staff didattico WWF AMP Miramare, alla creatività dell’autore Diego Manna e alle splendide illustrazioni di Giulio Quarantotto è nato un piccolo gioiellino per l’alfabetizzazione al mare di grandi e piccoli. L’età minima consigliata è di 8 anni, la durata circa 15 minuti, da 1 a 6 giocatori. Miramix inoltre è un gioco completamente eco-friendly, essendo stato realizzato solo con carta certificata, niente plastica e confezioni in cellophane biodegradabile.

Sarà possibile provare il gioco gratuitamente allo stand White Cocal Press in Piazza Unità durante la Maker Faire, sabato 31 agosto dalle 14 alle 20 e domenica 1 settembre dalle 10 alle 18, nonché a bordo della Blue Panda, la barca a vela del WWF che sarà ormeggiata in Molo Audace, in questo caso solo domenica 1 settembre alle ore 17, in una attività gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail info@ampmiramare.it.

Miramix è un ottimo esempio di utilizzo didattico e divulgativo del gioco, disciplina in notevole sviluppo negli ultimi anni. In particolare, proprio il gioco dell’AMP Miramare sarà oggetto della tesi di master in game based learning dell’autore Diego Manna, che nelle due giornate alla Maker Faire farà compilare ai giocatori dei brevi questionari per valutare l’efficacia educativa dell’esperienza ludica.

Miramix non è in vendita. Le prime a riceverlo in regalo saranno le classi che parteciperanno a “Il mare sottosopra”, il progetto educativo gratuito per l’a.s. 2024/25 rivolto alle classi V delle scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado della regione, ideato per avvicinare gli studenti alla complessità della biodiversità marina attraverso un’attività che abbina il gioco, l’osservazione, l’interpretazione e la creatività. Ci sono ancora posti disponibili: i docenti interessati trovano tutte le informazioni sul progetto sul sito dell’AMP Miramare.

Il gioco è però disponibile gratuitamente in versione print&play.