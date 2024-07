Vertigo Cliff Diving: vincono Rhiannan Iffland e Carlos Gimeno

15 Luglio 2024

Pubblico numeroso oggi per l’ultima giornata di gare della prima edizione di Vertigo Cliff Diving, la competizione internazionale di tuffi dalle grandi altezze che ha visto sfidarsi 24 atleti del ‘Red Bull Cliff Diving’, dalle piattaforme di 20 metri per le donne e 27 per gli uomini, posizionata nella splendida cornice delle Rive di Trieste, davanti piazza Unità d’Italia, nel bacino San Giusto.

Venerdì giornata di prove, ieri e oggi spazio alle gare ufficiali. In serata le premiazioni.

In serata si sono svolte le premiazioni ufficiali. Tra le donne vittoria di Rhiannan Iffland dall’Australia, campionessa del mondo in carica, secondo posto per la tedesca Ginni van Katwijk, terza Maria Paula Quintero dalla Colombia. Tra gli uomini primo Carlos Gimeno dalla Spagna, secondo Constantin Popovici dalla Romania, terzo l’americano David Colturi.

Gli atleti, alcuni al loro esordio, altri pluridecorati e con anni di esperienza alle spalle, sono giunti da tutto il mondo a Trieste per partecipare.

La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Vertigo Cliff Diving, con il sostegno del Comune di Trieste e della Regione Fvg.

Un saluto nel corso del pomeriggio è stato portato anche dall’assessore regionale Pierpaolo Roberti e dal vicepresidente della Vertigo Cliff Diving Vincenzo Zoccano.