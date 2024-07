“L’Adriatico da Iulius Caesar a Ceco Bepe”, spettacolo al 19 luglio al Revoltella

15 Luglio 2024

“Se desideriamo avvicinare il mondo al fascino della nostra città, quale miglior modo se non portare Trieste e i suoi abitanti di ogni epoca alla ribalta, facendoli parlare, gioire e soffrire?”. È l’idea di Edda Vidiz, che firma un nuovo spettacolo dedicato al territorio e alla sua storia, dal titolo “L’Adriatico da Iulius Caesar a Ceco Bepe”, che andrà in scena venerdì 19 luglio alle 20 all’Auditorium Marco Sofianopulo del Museo Revoltella a ingresso libero.

Lo spettacolo fa parte del festival diffuso “Dove Nasce l’Adriatico”, dell’Associazione Tredici Casade APS ed è realizzato in coorganizzazione con il Comune di Trieste, il sostegno della Regione Friuli Venzia Giulia e il contributo di ZKB Trieste Gorizia.

L’autrice sceglie una chiave di interpretazione come sempre unica e originale, contraddistinta, in questo caso, da un vivace senso dell’umorismo, per esplorare il progredire dei tempi con i Tergestini prima e i Triestini poi nelle loro molteplici vicissitudini storiche.

Usando il dialetto triestino, Edda Vidiz conduce gli spettatori in un rapido viaggio attraverso i secoli, dalla Tergeste romana a quella asburgica, in un punto dove secondo l’autrice c’è ancora una grande storia tutta da scoprire e gustare, dalle rive dell’Adriatico alle sue coste interne.

Durante questo percorso speciale, grandi protagonisti dell’Historia adriatica si presentano sulla scena, dal “Caput Adriae” in epoca pre-cristiana alle “Vecchie Province” post-cristiane: il romano Iulius Caesar, Carlo Magno, il doge Enrico Dandolo, gli Imperatori del Sacro Romano Impero Leopoldo I, Carlo VI e Maria Teresa co-imperatrice con il primogenito Giuseppe II. Ovviamente, non può mancare l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, affettuosamente chiamato dai buontemponi triestini Ceco Bepe! In questi incontri, vivaci di musica e parole, c’è pure il refolo di quella “Madonna Bora”, creata dalla penna di Vidiz, che racchiude in sé l’anima di Trieste: quell’“Europa piccola” che James Joyce, con amorevole intuizione, colse nell’aria della nostra città e che lo riportò alla sua gente di Dublino.

Gli interpreti dello spettacolo sono Alessandro Colombo, Myriam Cosotti, Ennio Ficiur, Julian Sgherla Musiche originali e concertazioni: Corrado Gulin (pianoforte), Piero Zanon (violino). Movimenti scenici di Carolina Bagnati. La regia è di Julian Sgherla e Myriam Cosotti.

Edda Vidiz, poliedrica e instancabile scrittrice e ideatrice di eventi culturali, continua nel suo intento di approfondire la storia cittadina, evidenziando la bellezza del dialetto, e offrendo al pubblico un modo di raccontare Trieste sempre diverso e coinvolgente.

Il libro “Dove nasce l’Adriatico – E la preistoria si fa storia”, del prezzo di 14 euro, è già disponibile in libreria, nonché online nella nostra pagina dei libri triestini e su Amazon.

OFFERTA COMBO: chi lo acquista online su nostro sito, riceverà in omaggio anche Edda leggendaria – Da Trieste lungo la via degli dei.