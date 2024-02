La natura che ispira

29 Febbraio 2024

Più spesso di quanto crediamo ci lasciamo ispirare dal mondo naturale, anche per realizzare nuovi materiali e tecnologie innovative. Domenica 3 marzo all’Immaginario Scientifico di Trieste scopriamo come la natura sia maestra anche in ambiti inaspettati.

Alle ore 11.00 e alle ore 16.00 la visita al museo della scienza sarà arricchita da brevi interventi, con dimostrazioni ed esperimenti, in cui vedremo come funziona la “biomimica” e come nascono design “naturalmente” ingegnosi. Dal volo degli uccelli, ispirazione per la struttura aerodinamica degli aerei, alle tecnologie sottomarine ispirate dalla vescica natatoria dei pesci; dal becco del martinpescatore che dà la forma alla punta del treno, fino a un meccanismo che usiamo quotidianamente, il velcro: vediamo come e perché abbiamo “mimato” ciò che in natura è funzionale e strutturato secondo le regole del risparmio energetico.

Le attività, adatte a ad adulti e bambini sopra i 6 anni, rientrano nel biglietto d’ingresso al museo e non prevedono prenotazione.