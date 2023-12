Il Museo della Bora lancia l’iniziativa “ALTRITEMPI-Testimoni del clima”

12 Dicembre 2023

Ondate di calore, fiumi in piena, ghiacciai in via di estinzione, spiagge devastate… i cambiamenti climatici ormai sono davanti ai nostri occhi sempre più spesso, gli eventi estremi sono sempre più frequenti. Proprio per questo l’Associazione Culturale Museo della Bora APS lancia un nuovo progetto reso possibile grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Bando Divulgazione Scientifica 2023) e alla collaborazione della Società Meteorologica Alpino-Adriatica e dell’Immaginario Scientifico.

Il progetto, intitolato “ALTRITEMPI-Testimoni del clima” invita i cittadini del Friuli Venezia Giulia di tutte le età a raccontare i cambiamenti climatici in prima persona, attraverso le proprie testimonianze dirette. Dalla montagna al mare, dalle lagune alle colline, dalla pianura alle città, i nostri corregionali grandi e piccini possono diventare “testimoni del clima” inviando le proprie “cartoline del clima”.

Si può scegliere tra tre diverse tipologie di “cartoline”: le “Cartoline del passato”, per raccontare immagini del clima di qualche anno fa; le “Cartoline dal presente”, per testimoniare episodi negativi ma anche idee positive come buone pratiche da sviluppare; “Cartoline di solo testo”, pensate in particolare per le persone con disabilità visive che condividere un pensiero, una sensazione, scrivendo il testo all’interno di uno speciale form agevole da compilare.

Le “cartoline” devono essere condivise tramite il sito https://altritempi.museobora.org/

entro il 31 marzo 2024. Le più significative verranno selezionate e interpretate scientificamente con una descrizione a cura della Società Meteorologica Alpino-Adriatica ed esposte in una mostra divulgativa all’Immaginario Scientifico di Trieste e di Pordenone.

Il progetto “Altritempi-Testimoni del clima” prevede anche una serie di attività collaterali come la mostra “Canin-Memoria di climi antichi” a cura della Società Meteorologica Alpino-Adriatica, già in corso all’Immaginario Scientifico. Mentre sabato 13 gennaio 2024, alle ore 17.30, alla Sala Luttazzi-Magazzino 26, è in programma il reading “Testimoni del clima cercasi per Bello Mondo”, con la climatologa Elisa Palazzi e il giornalista, autore, divulgatore Federico Taddia.