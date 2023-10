VIVA MARGA – 17 ottobre, incontro tematico su MARGHERITA HACK

16 Ottobre 2023

MARTEDI’ 17 OTTOBRE 2023, a Trieste, presso la Sala Luttazzi Magazzino 26 – Porto Vecchio a partire dalle ore 9 il primo incontro tematico MARGA, DONNA E SCIENZIATA.

L’incontro, al quale parteciperanno in presenza studenti di Trieste e in videoconferenza studenti di Firenze e delle scuole estere di Austria, Slovenia, Slovacchia, Bosnia-Erzegovina, Serbia ed Albania coinvolte nel progetto, metterà a fuoco alcuni aspetti salienti della figura e dell’attività di Margherita Hack, attraverso la testimonianza di persone che l’hanno conosciuta o hanno lavorato con o su di lei.

Ad aprire l’evento, moderato dalla giornalista scientifica Simona Regina, sarà un video in cui il giornalista e conduttore radiofonico Federico Taddia, appoggiandosi al suo libro “Nata in via delle Cento Stelle”, ricostruisce la vita di questa donna ribelle, spettinata, ironica, nata a Firenze nel 1922 ed arrivata a Trieste nel 1964, che è stata una grande scienziata e divulgatrice, ma anche un’atleta, una persona amante degli animali e della bicicletta ed impegnata nella difesa dei diritti civili.

Toccherà poi a Mauro Messerotti, ricercatore dell’INAF-Osservatorio astronomico di Trieste e docente all’Ateneo triestino, soffermarsi su quello che, in ambito astrofisico, è stato il principale campo di ricerca di Margherita Hack, e cioè la spettroscopia stellare, e a Conrad Böhm, che è stato a lungo collaboratore della scienziata, ricordare la vicenda della realizzazione, sul Carso triestino, della Stazione osservativa di Basovizza, presso la quale si trova la Specola, di recente a lei intitolata.

Natacha Fabbri, docente presso la sede italiana della Stanford University e responsabile di alcuni progetti di ricerca presso il Museo Galileo di Firenze, intervenendo in videoconferenza, sposterà quindi l’attenzione sulla Luna, ed in particolare sulla passione di Margherita Hack per la letteratura e le ricerche astronomiche, che l’hanno portata ad affiancare pagine di Ariosto, Leopardi, Calvino a citazioni di Galileo e a una disamina dei programmi spaziali.

Nell’ultima parte della mattinata, l’astrofisico Massimo Ramella racconterà alcune delle “storie” più interessanti dell’astronomia, che sono state raccolte nel libro “Stelle, pianeti e galassie” scritto a quattro mani con Margherita Hack, mentre l’editor Lorenza Stroppa della casa editrice Ediciclo parlerà della sua esperienza a casa della celebre astrofisica, tra pile di libri e miagolii di gatti, in vista della pubblicazione di due suoi testi, “La mia vita in bicicletta” e “Io credo”.

Il progetto “Viva Marga. Concorso a premi per le scuole in ricordo di Margherita Hack” è stato promosso – in occasione del decennale della scomparsa della scienziata, avvenuta il 29 giugno 2013 – dall’Organizzazione di volontariato culturale “Radici&Futuro” di Trieste, insieme con l’Università della Terza Età “Danilo Dobrina” di Trieste e l’Associazione Scienza Under 18 Isontina, ed è realizzato con il contributo di 12 enti scientifici di Trieste e di Firenze, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Casali, di Anteas Trieste ODV e del Comune di Trieste. Vi partecipano complessivamente 21 scuole, per un totale di oltre 700 studenti.