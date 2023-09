Arriva SET DISCOVER XR, la APP per andare alla scoperta del cinema in FVG

27 Settembre 2023

L’Associazione Casa del Cinema di Trieste presenta SET DISCOVER XR, per scoprire set e location dei film e delle serie girati in FVG

Mercoledì 27 settembre alle ore 11 in piazza Duca degli Abruzzi 3, l’Associazione Casa del Cinema di Trieste ha presentato SET DISCOVER XR, la APP per Android e Iphone per andare alla scoperta dei set e delle location dei film e delle serie girati in Friuli Venezia Giulia.

La app SET DISCOVER XR offre un’esperienza divertente e alla portata di tutti per conoscere la nostra regione attraverso il cinema. La app propone degli itinerari guidati da seguire con il proprio telefono sui luoghi del cinema nel Friuli Venezia Giulia. Grazie ai contenuti immersivi, alla narrazione sonora, agli approfondimenti si possono visitare location note o scoprire luoghi meno conosciuti. Il tutto arricchito da curiosità e aneddoti dai set cinematografici.

SET DISCOVER XR è lo strumento che innova ed estende la proposta delle passeggiate cinematografiche “Esterno/Giorno”, vere e proprie conferenze itineranti guidate da un giornalista e critico cinematografico che raccontano aneddoti dal set e spiegano gli aspetti tecnici della realizzazione dei film.

Visto il successo dell’iniziativa Casa del Cinema ha deciso di costruire un’offerta cine-turistica strutturata e continuativa, non soggetta a calendarizzazione perciò sempre disponibile per il visitatore ed in modalità bilingue italiano/inglese, sviluppando uno strumento che consenta al fruitore di essere autonomo all’interno di una rete di itinerari tematizzati in cui il cinema è il protagonista principale ma che intersecano anche informazioni di tipo storico, artistico, culturale, enogastronomico.

La App SET DISCOVER XR è disponibile per i sistemi IOS e Android, scaricabile gratuitamente, ed al suo interno propone una serie di itinerari tematici bilingui che il turista, il local, o l’appassionato potrà scegliere e percorrere in autonomia con il proprio device (smartphone o tablet). Gli itinerari verranno via via implementati per estendere la rete dei percorsi turistici cinematografici in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.

Gli itinerari disponibili al lancio della app sono due: il primo, disegnato dalla giornalista e critica cinematografica Elisa Grando, dedicato alla fortunata serie televisiva RAI “La porta rossa” nelle location che sono state set delle avventure del celebre commissario Cagliostro interpretato da Lino Guanciale; il secondo, disegnato dal critico ed esperto di cinema Gianluca Guerra, “Il mondo in una città”, racconta di spie, agenti segreti e guerra fredda tra le strade della Trieste del Governo Militare Alleato tra realtà storica, thriller e avventure da film.

Il progetto è curato da Cristina Sain che ha seguito lo sviluppo della app e dei contenuti: “Dare vita a uno strumento come SET DISCOVER XR è stata una sfida che ha richiesto del tempo ma alla fine credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio che rispetta i contenuti cinematografici e che racconta il territorio. Con queste prime proposte speriamo di soddisfare le diverse propensioni dei fruitori, sia di coloro che preferiscono passeggiare facendosi guidare dalla sola narrazione sonora, magari i più appassionati di podcast, sia di quelli che apprezzeranno sostare e rivedere clip e immagini dalla serie Tv La porta rossa. Il progetto gode dell’indispensabile collaborazione della FVG Film Commission che crea e favorisce i contatti con le produzioni per il reperimento di notizie e immagini dai set regionali.”

Set Discover XR è stata costruita con un approccio innovativo fatto di digital storytelling con narrazioni coinvolgenti per raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso percorsi georeferenziati, di esplorazione con informazioni e contenuti di approfondimento localizzati nel territorio, di paesaggi sonori con narrazione per mezzo di contenuti audio immersivi, di mappe interattive con navigazione e guida ai percorsi per mezzo di cartografie interattive, di realtà virtuale e aumentata con video e foto immersivi a 360°.

SET DISCOVER XR si rivolge ai turisti italiani e stranieri, in particolare quel target di turisti digital che ricercano delle esperienze e sono propensi a costruire le attività in autonomia, in base ai propri gusti, ai turisti con disabilità o bisogni speciali, grazie all’utilizzo della VR, SD XR anche le persone con necessità particolari possono prendere parte a un tour virtuale, alla comunità locale, creando una nuova modalità di fruizione e una maggiore consapevolezza del valore del proprio territorio, ed a studenti e insegnanti, come strumento didattico di educazione all’immagine da far utilizzare agli studenti durante la visita della Regione

SET DISCOVER XR è un’iniziativa dell’Associazione Casa del Cinema assieme alla IKON Digital Farm di Ronchi dei Legionari con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Trieste, e la collaborazione della Friuli Venezia Giulia Film Commission.