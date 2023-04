ROCCO PAPALEO ”COAST TO COAST” AL ROSSETTI DOMANI 11/4

10 Aprile 2023

Rocco Papaleo sarà a Trieste SOLO domani 11 aprile al teatro Rossetti alle 20.30 con il suo spettacolo ”COAST TO COAST”. Questa volta ci presenta la sua grande passione per il teatro-canzone come ospite solo per una sera della Stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Il conosciuto attore, autore, showman, regista è anche musicista e cantante. La sua passione per il teatro-canzone dura da 25 anni. Lo spettacolo oltre alle parole e alla musica presenta anche racconti poetici e realistici, scene surreali e monologhi intensi.

Tutto questo collegato alla sua amata Basilicata, come un album di pensieri da sfogliare un modo di esprimesi molto personale che ricorda anche Gaber.

Nello spettacolo è dato spazio all’interazione e al gioco, un recital che ha una sua linea con delle deviazioni inaspettate, tutte da scoprire e gioirne insieme.

Per biglietti – disponibili – si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it . Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.