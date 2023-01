A Miramare si arricchisce l’offerta per i più piccoli

23 Gennaio 2023

Miramare nel 2023 ospiterà un ricco programma di iniziative per le fasce di pubblico

più giovani, con incontri di promozione della lettura e laboratori dedicati a bambine

e bambini da 0 a 6 anni.

Le nuove proposte nascono dal consolidato sodalizio tra il Museo storico e il WWF

AMP Miramare che hanno messo a punto la proposta grazie alla partecipazione del

programma regionale Leggiamo 0-18 e di due programmi nazionali, Un Villaggio

per Crescere e Nati per leggere, entrambi coordinati in Friuli Venezia Giulia dal

Centro per la Salute del Bambino onlus, organizzazione riconosciuta dal Miur

che si propone di contribuire a migliorare la condizione dell’infanzia attraverso

interventi di supporto alle famiglie e alla funzione genitoriale.

Villaggio per crescere è un progetto nazionale che a Trieste ha realizzato due

spazi per genitori e bambini grazie al finanziamento di Generali Italia e della

Fondazione The Human Safety Net, uno a Valmaura in collaborazione con la

Cooperativa Orsa e l’altro a San Giacomo in collaborazione con la Cooperativa La

Quercia. Rivolge i suoi progetti a tutte le famiglie con bambine e bambini da 0

a 6 anni.

La prima attività si terrà a Miramare il 25 gennaio dalle 10 alle 12. Nella

maestosa Sala del Trono del Castello di Miramare alle famiglie partecipanti

verranno proposte delle ‘letture’ adatte per i lattanti (da 0 a 12 mesi). Saranno

accolte al massimo 8 famiglie (un adulto accompagnatore + bambino/a) e saranno

presenti due educatrici ad attività. Al termine della lettura, seguirà una visita del

Castello. Ritrovo alle ore 10 davanti all’ingresso del Castello (alla fontana). L’attività

è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al numero +39 3389328424 l via mail

trieste@villaggiopercrescere.it. Consigliato l’utilizzo della fascia e del marsupio per

questioni logistiche.

Sempre alla stessa ora (dalle 10 alle 12) e giornata – il mercoledì – gli altri

appuntamenti dedicati ai lattanti si terranno il 15 febbraio e, nella seconda parte

dell’anno, il 25 ottobre, il 15 novembre e il 6 dicembre.

Per i bambini dai 3 ai 6 anni è previsto invece un ciclo di letture che prenderà

avvio giovedì 23 marzo dalle 17.00 alle 18.30 (ritrovo ore 16.30 in piazzale

Castello) , sempre nella Sala del Trono del Castello. Gli appuntamenti successivi

saranno, sempre di giovedì, il 20 aprile (nella nuova aula didattica nelle Serre

Nuove che sarà inaugurata a marzo) e il 18 maggio, Festa internazionale dei Musei

(attività nel Parco e in collaborazione con WWF AMP). Altre due date in

collaborazione con l’Area Marina Protetta sono previste il 29 giugno e il 27

luglio. Le attività sono gratuite e con prenotazione obbligatoria. Assieme a

educatrici ed educatori professionali, le famiglie “impareranno facendo” tante

semplici attività che possono essere facilmente rifatte assieme a casa, e che

sostengono lo sviluppo dei piccoli, rafforzando la relazione con i grandi.

Nel 2023 il BioMa, il centro didattico e museale del WWF alle Scuderie del Castello,

diverrà ufficialmente un nuovo Presidio di Nati per Leggere, offrendo alle famiglie

un prestigioso punto di riferimento, una ricca biblioteca in consultazione durante

l’orario di apertura, e dodici appuntamenti di promozione della lettura ad accesso

gratuito per bambine/i nella fascia 0-6 anni e le loro famiglie, curati dalle volontarie Nati per Leggere di Trieste (ogni ultima domenica del mese), ai quali faranno

seguito delle speciali visite guidate in compagnia dello staff dell’AMP Miramare.

Il primo incontro è in programma domenica 29 gennaio alle 10.30. La

partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria inviando una mail a

info@ampmiramare.it.

In luglio e agosto, inoltre, “La strada dei libri” passerà ancora da Miramare,

dopo il successo delle scorse edizioni della rassegna. È previsto infatti un

evento per bambini 3-12 anni in collaborazione con Nati per Leggere e

Associazione Damatrà (nella rassegna “La Strada dei libri passa da…”) in una data

ancora da definire e che verrà tempestivamente comunicata su sito istituzionale e

sui canali social del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare e dei partner

del progetto (WWF AMP Miramare, Centro per la salute del bambino Onlus,

Villaggio per crescere, Nati per leggere).