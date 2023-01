Venerdì 20 laboratorio sull’impronta ecologica al Piano B

18 Gennaio 2023

Venerdì 20 gennaio alle ore 18 presso la sede Arci in via del Bosco 17b si terrà un laboratorio ludico-didattico di riduzione dell’impronta ecologica. La serata sarà divisa in due parti, entrambe a carattere ludico.

Partendo dal concetto di impronta ecologica, i partecipanti saranno coinvolti in un gioco al fine di quantificare l’impatto dei più classici comportamenti quotidiani. Il focus passerà poi sul game based learning, ovvero appunto l’utilizzo dei giochi nella didattica, con un approfondimento sulla pesca sostenibile.

A guidare l’attività saranno Marzia Piron e Diego Manna.

info: segreteria@arcitrieste.eu

Progetto La leggerezza della Sostenibilità Realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia – L.R.23/2012 ex artt. 23 e 28 – progetti di utilità sociale