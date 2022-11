Sabato i Marlene Kuntz al capitol di Pordenone presentano “Karma Clima”

1 Novembre 2022

I Marlene Kuntz ci sono, più vivi di sempre perché i tempi lo richiedono.

Attivi e consapevoli, desiderano con le canzoni suggerire pensieri e riflessioni e ora più che mai anche azioni, mettendoci la faccia, creando e facendo girare la loro musica con una visione nuova.

Sulla scena da 30 anni senza mai smarrire la loro identità, sono ancora oggi capaci di emozionare con la loro miscela di rock “sonico” e cantautorato, hanno all’attivo 10 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 10 colonne sonore (l’ultima, quella per il film “Io sono Vera” di Beniamino Catena, 1 disco d’oro, innumerevoli tour in Italia e all’estero.

Al Capitol di Pordenone, Sabato 5 Novembre 2022, porteranno assieme ai loro successi, il nuovo lavoro “Karma Clima”, un album scritto e registrato in Piemonte, tra Ottobre e Dicembre 2021 nel corso di tre residenze artistiche durante le quali i Marlene Kuntz sono entrati a stretto contatto con le comunità che vivono quei luoghi, realizzando una music factory aperta al pubblico. I nove brani del disco sono ciascuno un grido, una presa di coscienza di ciò che sta accadendo al pianeta.

Il concerto inizia alle 21:00.

