TACT Festival: dal 23 al 29 giugno il teatro nelle strade di Roiano e Gretta

20 Giugno 2022

Il TACT festival si sposta da San Giacomo a Roiano-Gretta. Sono questi infatti i due rioni che da giovedì 23 a mercoledì 29 giugno saranno invasi da arte e cultura.

Il TACT Festival è un festival internazionale delle arti performative nato nel 2014, che quest’anno giunge alla sua nona edizione. Fino alla settima edizione il festival è stato incentrato sul teatro: ogni anno dieci compagnie teatrali internazionali venivano invitate a esibirsi sul palco del Teatro Stabile Sloveno di Trieste. Dallo scorso anno il Festival ha cambiato veste e ha scelto un nuovo palcoscenico all’aperto e accessibile a tutti: dall’edizione 2021 il Festival è uscito sulle strade e sulle piazze dei rioni di Trieste e ha diversificato le tipologie di eventi proposti, includendo varie arti performative oltre al teatro, come musica e circo. “Scegliere la strada”, è stato questo pensiero che ha portato gli organizzatori a cambiare il format del Festival, dove la strada viene intesa sia come luogo fisico che come luogo di esplorazione, scoperta e incontro.

Dalle parole di Marco Palazzoni, organizzatore del Festival: “Dallo scorso anno ci siamo trasferiti sulle strade di Trieste: l’obiettivo è stato quello di portare il teatro in luoghi non convenzionali, per rendere l’arte più accessibile a chiunque. A questo scopo, inoltre, tutti gli eventi del Festival sono a ingresso gratuito. In questo modo l’arte diventa uno strumento di rigenerazione urbana e un modo per coinvolgere attivamente le comunità locali.”

L’edizione 2021 si è svolta interamente negli spazi aperti del rione di San Giacomo: la novità ha riscosso un grande successo tra il pubblico, e quest’anno lo Staff del Festival vuole riproporre la medesima modalità, ma in un rione diverso. La nona edizione del festival avrà infatti come palcoscenico le strade e le piazze dei rioni di Roiano e Gretta. L’intenzione, anche per le prossime edizioni, è quella di mantenere questo nuovo format e di portare il Festival ogni anno in un quartiere diverso della città, in modo da raggiungere attraverso l’espressione artistica ogni angolo di Trieste e i suoi abitanti.

I veri protagonisti del festival saranno quindi il quartiere e la comunità, grazie a spettacoli e performance adattati agli spazi urbani dei rioni e a progetti creati ad hoc con associazioni e realtà rionali.

I luoghi in cui si svolgerà il festival saranno principalmente Piazza Tra i Rivi, il Ricreatorio Brunner, Villa Cosulich, Villa Prinz e la microarea di Gretta. Il Festival vuole proporre un modo alternativo di vivere i luoghi cittadini e allo stesso tempo favorire un maggiore interesse per gli eventi culturali.

Le attività e gli eventi proposti sono rivolti a un pubblico di tutte le età: dai più piccoli fino agli adulti. Ad integrare gli spettacoli, saranno proposte alcune attività di formazione volte a favorire il coinvolgimento attivo dei partecipanti, come workshop di giocoleria, di marionette di carta e laboratori musicali.

Il programma sarà ricco di eventi come spettacoli di circo, di fuoco e di narrazione, performance e concerti. Molti saranno gli artisti nazionali come la Compagnia O Thiasos, la Compagnia Piccolo Canto, la band Slavi – Bravissime Persone e il giocoliere Davide Visintini. Non mancheranno gli artisti internazionali come i circensi Double Take – Cinematic Circus dal Belgio, i giocolieri sloveni Čupakabra, e i 15Feet6, un gruppo di giovani acrobati dall’Inghilterra, dalla Spagna, dal Belgio e dalla Finlandia. Da oltre confine arriveranno i due famosi marionettisti sloveni Brane Solce e Matija Solce. Il programma, inoltre, prevede molti artisti locali come Massimo Serli, Marco Tortul, Giulia Binali, Diego Manna, l’Ableton User Group Trieste, Marco Rossignoli, Giulia Binali, Lisa Deiuri, Zufzone, gli Emanuele Grafitti Trio e tanti altri. Infine si rinnova la collaborazione con il Kino Šiška per la proposta musicale con il concerto di chiusura dei ​​Jimmy Barka Experience.

Il TACT Festival è organizzato dal CUT Trieste, in coorganizzazione con il Comune di Trieste, grazie al sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Giovani FVG, Banca ZKB di Opicina, in collaborazione con Hangar Teatri.

Tutti gli eventi sono a offerta libera. In caso di maltempo alcuni eventi si terranno presso Hangar Teatri. Verrà data comunicazione sul sito del tactfestival.org.