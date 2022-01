Corso 1° livello aspiranti assaggiatori grappa e acquaviti a Trieste

4 Gennaio 2022

Un nuovo corso di primo livello è in programma in presenza a Trieste, organizzato da ANAG Friuli Venezia Giulia.

Anche la location è nuova, nel pieno centro della città capoluogo Giuliano. Si tratta di una sala presso il circolo Fincantieri – Wärtsilä, con accesso dalla galleria Fenice al civico 2, adiacente a via Battisti e a due passi dal Viale.

Il corso di primo livello si svolgerà nelle canoniche cinque lezioni, i 5 lunedì dal 24 gennaio al 21 febbraio, con il programma ANAG nazionale. Ogni lezione inizierà alle ore 20. La lezione è strutturata nella parte iniziale di teoria, dove docenti professionali introdurranno gli studenti al mondo della grappa e della degustazione, seguita poi dalla parte pratica, dove la degustazione guidata dei distillati insegna ai partecipanti come riconoscere la qualità, gli aromi e le varie tipologie di grappa.

Le iscrizioni sono aperte, fino al 14 gennaio. Per info e prenotazioni, è possibile scrivere a anag.fvg@tiscali.it o contattare il referente territoriale Francesco Bragagna al 333 5722759. Le informazioni sono reperibili anche dalla pagina Facebook della regione.

Questo corso è un’ottima occasione regalo che i nostri soci possono proporre a conoscenti e amici. Date a un vostro caro un’esperienza piacevole nello scoprire e apprezzare il nostro distillato italiano d’eccellenza.

Per gli accessi ai locali del corso è prevista la verifica del green pass. La capienza e le precauzioni messe in atto a contrastare la diffusione del Covid saranno rispettate secondo le regole vigenti al momento del corso.