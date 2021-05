Ai Topolini, ocio ai veci!

22 Maggio 2021

Ieri sera iero in teatro, dopo tanto tempo. Ben dei! Iero a veder el spetacolo “Topolini“, de e con Luigi Orsini, mulo abruzese a Trieste da tre ani.

Per la precision iero al’Hangar Teatri, che xe una realtà che forsi no tuti conossi, visto che, fra un covid e l’altro, la xe quasi nova e ga una storia interessantissima che ve invito a leger al link qua de sora. Podessi far un copia-incola, ma no me par bel. El sunto comunque xe che xe un logo fisico gestido de giovani volenterosi e meritevoli, che fa de casa per tante idee culturali, artistiche e progetuali. Quindi qualcossa che ghe fa ben ala cità, e che per questo va sostenuda.

Ma bon, volevo contarve del spetacolo Topolini.

Che, ve digo subito se no me dimentico, xe in replica anca el 22-23 e 28-29-30 maggio, ale ore 20:00. Qua info e prenotazioni: info@teatrodeglisterpi.org | tel. + wa +39 388 3980768

Insoma son entrado e fra una roba e l’altra me son sentado in prima fila, che xe quele robe che tendenzialmente zerco de evitar perchè, specie nel teatro più giovane e sperimentale, xe forte el ris’cio che tra un viz e l’altro i fazi interagir el publico (bam, e ti te son in prima fila), che per mi xe tipo come el prof cativo che me interoga. Bon, per fortuna no el me ga interogado sto giro.

Insoma el mulo Luigi Orsini, che ricordemose xe abruzese, fin del’inizio taca a parlar in triestin pulito. Ma propio col’acento anche. Insoma el me ga conquistado subito.

El spetacolo parla propio dela sua storia de bagnin ai Topolini. De come che xe rivar del’Abruzo e ritrovarse in mezo ai triestini che te parla in triestin e no capir un clinz.

E per render l’idea el disi che xe come esser in mezo a gente che te parla in spagnolo. E, per tuta sta parte, el parla in spagnolo, giusto per farte capir come che se se senti. Insoma per farte entrar nela sua parte. Figon. Me ga piasso sai. Anche perchè, anche in sto caso, l’uso dela lingua e del’acento spagnolo xe sai curado, per quanto oviamente semplificado perchè… xe comunque de capir quel che el sta disendo. Insoma un lavoro secondo mi geniale.

E dopo entra de scena lori: i veci. Perchè la prima roba che i ghe impara, da bagnin, xe “ocio ai veci”. E qua parti dele imitazioni del modo de parlar dei veci (mas’ci e femine) che xe qualcossa de ecezionale. El mulo ga una capacità de assorbir cadenze e inflessioni che xe fantastico.

No ve conto tuto el spetacolo perchè saria pecà, però fa veramente rider, dal’inizio ala fine, tirando fora tante robe che, nel ben o nel mal, gavemo visto tuti più de una volta e che ogni tanto demo per scontada, ma cussì no xe per tuti, specie per chi vien de fora.

“Topolini” però no se limita a esser un elenco de anedoti e de viz, ma xe propio una storia con una vera e propia evoluzion sia del protagonista che dei veci. Quindi oltre al valor comico ga, secondo mi, anche un notevole significato sociale e forsi pol anche aiutar a capir cossa intendeva Saba per “scontrosa grazia” (Oh là, ghe tegnivo a citar almeno un fra Saba, Svevo e Joyce, xe scrito nel libro dele robe triestine che no se pol recensir opere senza nominarli).

Va ben. Un’ultima roba sul triestin del mulo Luigi. Sicuramente qualchidun brontolerà che el ga dito “mangia” invece che “magna”, “chiappe” invece che “culate” e zuchero con la z de zebra invece che quela de scienza (eh, no me vien altri esempi), ma mi credo che rivar a gaver una padronanza simile del dialeto in tre ani xe puro talento. E fa anche ben sperar per la famosa “salvaguardia” dela lingua. Mi no son mai stado un grande fan dela salvaguardia dela singola parola, quanto piutosto dela sonorità, del’acento, dela musicalità e dei modi de dir del triestin. Veder che un artista abruzese xe rimasto cussì colpido dal dialeto tanto da assorbirlo cussì profondamente e usarlo in maniera cussì divertente… beh, fa sai piazer.

El spetacolo se ga concluso con le bele foto de Tommaso Vaccarezza (tra cui quela de sto articolo), principalmente sui Topolini, ma anche sui altri bagni triestini, perchè disemo che le particolarità no manca gnanche al Pedocin, al’Ausonia, ecc…

Ricordo de novo le date dele repliche: 22-23 e 28-29-30 maggio, ale ore 20:00. Qua info e prenotazioni: info@teatrodeglisterpi.org | tel. + wa +39 388 3980768

L’Hangar Teatri xe in via Luigi Pecenco 10.