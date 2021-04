Illycaffè e Università di Trieste ancora insieme fino al 2025

15 Aprile 2021

È stata rinnovata questa mattina, per altri quattro anni, la collaborazione tra illycaffè S.p.A. e Università di Trieste in progetti di ricerca, didattica e aggiornamento professionale.

L’accordo prevede esperienze formative altamente qualificate per gli studenti UniTS con potenzialità di futuro inserimento professionale, oltre a offrire opportunità di specializzazione e tirocini a laureandi, neolaureati e dottorandi.

Le aree tematiche oggetto dell’accordo vanno dagli aspetti organolettici e sensoriali del caffè agli aspetti biologici della pianta, dalle tecnologie per la trasformazione della materia prima fino alla chimica della bevanda e sperimentazioni cliniche. Sono stati inseriti, inoltre, aspetti legati alla progettazione di macchine per la preparazione del caffè e all’ottimizzazione in chiave sostenibile di una vasta gamma di prodotti e processi utilizzati nell’intera filiera.

“E’ dal 2004 che l’Ateneo e la grande azienda triestina uniscono risorse e conoscenze per fare grande l’industria del caffè, una delle eccellenze del nostro territorio che ha conquistato il mondo intero – ha affermato il Rettore Roberto Di Lenarda – grazie all’integrazione tra ricerca accademica ed esigenze di mercato, i nostri studenti beneficiano di un proficuo interscambio tra mondo degli studi e del lavoro, garantendo innovazione”.

“La crescita personale è uno dei principi guida della illycaffè – racconta Furio Suggi Liverani, Chief Scientific Officer di illycaffè – che l’azienda porta avanti attraverso la condivisione della conoscenza e la formazione lungo tutta la filiera. In un mondo frenetico e orientato al cambiamento continuo, la collaborazione fra le imprese e le università unisce una serie di competenze che possono diventare un valido contributo all’innovazione”.

Un ulteriore passo in avanti della collaborazione fra illycaffè e Università di Trieste è stato segnato dal Master Universitario inter-ateneo di primo livello in Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy, che negli anni ha riconfermato Trieste come polo mondiale della cultura del caffè. Giunto alla sua decima edizione, questo corso unico al mondo, condivide i saperi attraverso un corpo docente proveniente da centri d’eccellenza come quello dell’ateneo giuliano, offrendo una preparazione a tutto tondo sulla filiera del caffè.

La relazione tra università e impresa si riconferma un asset chiave per la promozione dello sviluppo economico globale.