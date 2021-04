“Primavera al Castello 2021”, online dal 3 al 5 aprile

1 Aprile 2021

Se da una parte la pandemia ci ha costretto a casa, dall’altra la voglia di creatività e di tornare alla normalità è stata la spinta necessaria per gli organizzatori di “Primavera al Castello e dintorni” per rimboccarsi le maniche e creare un evento unico online. Il Castello di Duino, arroccato su uno sperone di roccia carsica a picco sul mare, con una meravigliosa vista del Golfo di Trieste, luogo magnifico che ha ispirato poeti e artisti, dal 3 al 5 aprile 2021 accoglierà l’evento che dà il via alla bella stagione a Duino Aurisina: Primavera al Castello e dintorni 2021.

Giunto alla XII edizione di quella che è stata una felice intuizione per vivere la bellezza di un luogo che non ha uguali, l’evento, coordinato dal Gruppo Culturale e Sportivo Ajser 2000 e dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis, si svolgerà (quest’anno interamente solo online) in collaborazione con numerose realtà del territorio: Lions Club Duino Aurisina con i Service, Creativi di Malchina, Associazione Genitori Rilke, S1 Trial Corsa della Bora, Consulta Giovani, Gruppo Speleologico Flondar, Federazione Speleologica del FVG, Sos Carso, Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Ajser 2000. Importanti per la realizzazione dell’evento anche le collaborazioni del Comune di Duino Aurisina e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

I diversi appuntamenti sono rivolti a un pubblico variegato, con particolare attenzione per i più piccoli. Arte en plein air, mostra mercato di hobbisti e artigiani, beneficenza, letture e animazioni per genitori e bambini, natura, colori e sapori si svolgeranno tutti online sui canali social di Duino&Book.

“Primavera al Castello – ricorda la responsabile della Sezione Cultura dell’Ajser 2000, Lucia Lalovich – coincide con l’evento artistico più importante del territorio, infatti anche quest’anno, il Castello di Duino sarà il protagonista dell’arte en plein air”.

“Grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità del Principe Dimitri che ha concesso la possibilità di sviluppare questo progetto – spiega Massimo Romita, presidente del Gruppo Ermada che ospiterà sui canali di Duino&Book l’evento – abbiamo pensato ad una straordinaria iniziativa virtuale che ha coinvolto numerose associazioni, e, oltre a toccare varie zone del territorio, porrà al centro dell’attenzione il Castello di Duino.”

Gli appuntamenti, presentati tramite video, sono stati montati dall’infaticabile Linda Simeone, che si occupa anche della segreteria del Festival, e verranno poi pubblicati sulla pagina facebook e sul canale Youtube di Duino&Book grazie al lavoro del responsabile del web e social network marketing del Festival, Roberto Dubs.

I video saranno pubblicati scaglionati dalle ore 10 alle ore 18 dal 3 al 5 aprile, assieme a clip e immagini del Castello di Duino.

Tutti i filmati saranno successivamente pubblicati anche sul sito web di Duino&Book e rimarrranno poi disponibili sulla pagina facebook e sul canale youtube

Di seguito la programmazione nelle tre giornate e gli orari.

Sabato 3, domenica 4,lunedì 5 aprile 2021.

In prima visione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Duino&Book (e successivamente sul sito web di Duino&Book).

SABATO 3 APRILE

ore 10.00 – Primavera al Castello: introduzione e saluti delle Istituzioni

ore 10.15 – Primavera al Castello: tutti gli artisti della 12a edizione 2021

ore 11.15 – Fiabe al Castello: Introduzione della responsabile dell’ Unitre di Duino Aurisina Sig.ra Romana Olivo

ore 11.30 – Fiabe al Castello: “La Sirenetta”

ore 12.00 – “Rispettiamo il mondo… sopra & sotto” a cura del Sistiana Diving

ore 12.15 – “Le sentinelle del Mare” a cura del Sistiana Diving

ore 12.25 – Le attività del Sistiana Diving

ore 13.00 – I service dei Lions: “I cani guida” – Introduzione di Linda Simeone

ore 13.15 – I service dei Lions “I Cani guida” – Prima parte

ore 13.30 – I service dei Lions “I Cani guida” – Seconda parte

ore 14.00 – I Creativi di Malchina: introduzione di Paola

ore 14.30 – I Creativi di Malchina: Leo & Marina

ore 15.00 – Fiabe al Castello: “La bella e la Bestia”

ore 15.30 – “Gente di Duino”, video della Produzione Regione FVG : Introduzione di Matteo Crisma

ore 15.31 – “Gente di Duino”, video della Produzione Regione FVG : Documentario

ore 17.00 – I service dei Lions: “l Lions per i Bambini” con Lidia Strain, Presidente del Club di Duino Aurisina

fine giornata – segue domenica 4 aprile

DOMENICA 04 APRILE

ore 10.00 – Primavera al Castello, 2a giornata: introduzione di Massimo Romita (Gruppo Ermada) e di Aureliano Barnaba

ore 10.02 – “Duino Aurisina, tracce della grande guerra” – video a cura del Gruppo Ermada

ore 11.00 – Fiabe al Castello: “ Rumpelstinski “

ore 11.30 – Associazione Genitori Rilke: la Presidente Sara Bearzi presenta l’associazione

ore 12.00 – I Creativi di Malchina: Barbara la tuttofare

ore 12.30 – Sport attorno al Castello: la Corsa della Bora – prima parte

ore 12.45 – Sport attorno al Castello: la Corsa della Bora – seconda parte

ore 14.00 – Fiabe al Castello: “Tre storie Brevi”

ore 14.30 – I Creativi di Malchina: Paola

ore 15.00 – I service per la vista dei Lions, con Dionatella Pross Vice Presidente del Lions Club di Duino Aurisina

ore 15.09 – I service dei Lions: il Lions Club Valle d’Aosta

ore 15:10 – I service dei Lions: Leader Dogs for the Blind.it

ore 16.00 – “Sapori & Vini tra mare & carso” di Duino&Book

fine giornata – segue lunedì 5 aprile

LUNEDI’ 5 APRILE

ore 10.00 – Terza giornata di Primavera al Castello : introduzione

ore 10.15 – “La riserva delle Falesie di Duino”, a cura della Regione FVG

ore 10.30 – “Riserva naturale Falesie di Duino”: video del Comune di Duino Aurisina in lingua italiana

ore 10.32 – “Naravni Rezervat Devinske Stene”: video del Comune di Duino Aurisina in lingua slovena

ore 11.00 – I Creativi di Malchina: Germana ed il suo Tombolo

ore 12.00 – Fiabe al Castello: “La nascita degli uccellini”

ore 14.00 – I Service dei Lions contro la violenza sulle Donne

ore 14.30 – I Creativi di Malchina: Mojca e i suoi lavori

ore 15.00 – Fiabe al Castello: “Pollicina”

ore 16.00 – I Creativi di Malchina: Rita Muscovi ed i suoi dipinti

ore 16.30 – Fiabe al Castello: “Il gatto con gli Stivali”

ore 17.00 – “Grotte che passione” a cura di Duino&Book

ore 18.00 – I service dei Lions: la prevenzione del Diabete