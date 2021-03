L’Università di Trieste promuove un convegno contro la violenza

31 Marzo 2021

9 e 10 aprile il convegno “Contro la violenza – L’identità culturale per la costruzione di network di contrasto e prevenzione della radicalizzazione"

L’Università di Trieste promuove un convegno sui temi dell’identità culturale dal titolo “Contro la violenza – L’identità culturale per la costruzione di network di contrasto e prevenzione della radicalizzazione”, di cui è responsabile scientifica la prof.ssa Sergia Adamo, del Dipartimento di Studi Umanistici.

Il convegno, che si colloca nell’ambito di un più ampio progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, intende incoraggiare la conoscenza reciproca delle diverse realtà culturali e mettere a disposizione le competenze specifiche dei docenti e delle docenti dell’Università di Trieste nell’ambito delle ricerche sulle identità culturali, storiche e letterarie, con il supporto della scienza politica e della statistica.

L’obiettivo è quello di costruire una rete interdisciplinare e inter-istituzionale sul territorio e a livello internazionale per contrastare i fenomeni di insofferenza civile, violenza politica e radicalizzazione religiosa.

L’iniziativa coinvolge, infatti, diverse università dei Paesi del Nord Africa e dei Balcani, e alcune realtà associative come l’Alliance Française, l’Associazione Italo-Americana, l’Associazione Italiana Biblioteche, la Rete D.P.I. (Nodo di Trieste) e due Istituti Comprensivi del capoluogo giuliano. È aperta a docenti, educatori ed educatrici, studiosi e studiose, studenti e studentesse, operatori e operatrici in contesti carcerari e con minori stranieri non accompagnati, oltre che a tutte le persone interessate al tema.

A causa della pandemia, il convegno si svolgerà completamente online sulla piattaforma Teams, nei giorni 9 e 10 aprile 2021, accessibile con le credenziali che saranno fornite una volta registrati.

Per iscriversi, è necessario accreditarsi entro e non oltre giovedì 8 aprile 2021 scrivendo alla mail controlaviolenza@units.it oppure contattando lo staff del progetto tramite Facebook.

I docenti della scuola di ogni ordine e grado possono registrarsi, entro la stessa data, sul portale Miur S.O.F.I.A. per ottenere l’attestato di frequenza.

Per il programma completo e maggiori informazioni, si rimanda al sito del progetto