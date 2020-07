Trieste Science+Fiction: il poster della 20° edizione

27 Luglio 2020

Trieste Science+Fiction, il più importante festival italiano di fantascienza si prepara per la 20° edizione che si svolgerà online e dal vivo

Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell’edizione 2020: un disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton, che vantano collaborazioni con Marvel e Microsoft. L’immagine, che vuole rappresentare la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del possibile, raffigura un astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico pop.

“La fantascienza dello Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono dando vita ad un’immagine psichedelica che richiama l’atmosfera tipica delle grandi vetrate colorate”. Così lo descrivono i Van Orton, i designer torinesi autori del poster. L’arte dei due gemelli è fortemente influenzata dalla “cultura pop” e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti.

I Van Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni ’80, ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i Pearl Jam.

TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL FESTEGGIA I SUOI PRIMI VENT’ANNI

Il festival della fantascienza sta preparando un’edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione, con modalità di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo. La 20° edizione del più importante festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verrà presentata in un formato completamente rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma di festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali.

“La nostra grande speranza rimane di poter festeggiare i nostri vent’anni con il nostro pubblico” – dichiara il direttore Daniele Terzoli – “Perché l’esperienza sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del nostro pubblico, nonché l’emozione di sentire l’urlo collettivo “Raggi fotonici!” prima della proiezione. Ma è importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando”.

Il festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici.

La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d’argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia indaga sul meglio e sull’underground del fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest’anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione cinematografica, dall’Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T U R O, il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction Festival con scienziati, artisti e protagonisti della (fanta)scienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e da Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum – ESOF2020 Trieste.

Trieste Science+Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l’esplorazione del fantastico. Fondato a Trieste nell’anno 2000 ha raccolto l’eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa.

Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.

Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della European Fantastic Film Festivals Federation e fa parte dell’AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF in vista di ESOF2020 – Euroscience Open Forum Trieste.