Basket: Trieste è nell’isola che non c’è. E Milano l’asfalta

26 Gennaio 2020

Soy el fuego que arde tu piel.



La frase emblematica della sigla di Narcos, pluri-premitata serie tv di Netflix, è stata forse il leitmotiv che ha accompagnato le dieci stagioni di Dalmasson alla guida della Pallacanestro Trieste. Stagioni dopo stagioni la compagine dell’allenatore veneto, nonostante l’andirivieni di giocatori in canotta biancorossa, ha dimostrato di avere un gran carattere. Un fuoco che ardeva nell’anima di ogni giocatore, un attaccamento e rispetto per la canotta giuliana di cui il pubblico era testimone ogni partita.

Un fuoco che è culminato nella bellissima cavalcata della scorsa stagione dove Dragic e soci ci avevano fatto sognare portandoci ai playoff nella nostra prima stagione in serie A. Ma tutte le migliori favole sono destinate a finire. E la favola di dalmasson come coach in questa stagione sembra proprio giunta al termine.

La sconfitta con l’Armani di oggi ci poteva stare in questa stagione turbolenta. La prima della classe (anche se non in classifica) con i suoi Scola, Rodriguez e Burns non poteva non vincere al PalaTrieste. Tuttavia è il modo in cui la Trieste ha perso questa sera che fa male. E parecchio.

Trieste lotta per metà partita.

Poi scompare travolta dalla classe di Scola e dallo strapotere fisico di Burns. Peric e Cervi (applauditissimo dal pubblico) sono le uniche note positive in questo ennesimo disastro biancorosso stagionale. Cervi dimostra intelligenza cestistica e voglia di dimostrare di che pasta è fatto. Peric, che forse sente il fiato sul collo dello stesso Cervi – suo compagno di ruolo, tira fuori il carattere che gli era im parte mancato nelle due stagioni a Trieste.

Per il resto della squadra il tabellino a fine partita recitava: non pervenuta. Fernandez e Cavaliero sono stati l’ombra dei giocatori importanti per la cavalcata playoff della scorsa stagione. Da Ros che guarda mestamente la partita senza poter neanche calcare il parquet per scelta tecnica è uno spettacolo impietoso. Washington e Hickman, i due nuovi acquisti presentati dalla società come i salvatori della Patria, sembrano due vecchietti scongelati dalla grafite come Han Solo in Star Wars. Per quanto siano spettacolari le sue schiacciate, Jones è irritante per l’approccio difensivo.

Salvezza o meno, è innegabile che siamo di fronte alla fine di un ciclo, quello di Dalmasson. Un ciclo bellissimo fatto di promozioni e playoff,ma che inevitabilmente vede la fine.

Una stoccata finale è rivolta ai cosiddetti capi e “tifosi” ultras della Pallacanestro Trieste. Forse qualcuno dovrà spiegare l’amara verità alle geniali menti dei capi ultras della Curva Nnord che aizzano settimanalmente una parte del pubblico del palatrieste urlando alla terna arbitrale “lega italiani figli di putttana”: quelle multe che spesso vengono date alla Pallacanestro Trieste, vengono e verranno pagate con i soldi dei brick versati dalle aziende e dai tesserati che hanno aderito al progetto “Noi Siamo Trieste”. Non credo che molti vogliano e vorranno ancora far parte di questo progetto (che è anche sponsorizzato dalla Curv Nord) se poi dovranno finanziare le multe di cui voi siete colpevoli. Il palazzetto è un luogo della e per la comunità, non il vostro piccolo regno e personale campetto di sfogo. Per quello ci sono gli psicologi, il trail running in Carso, la palestra di pugilato. Poi non lamentatevi se non ci saranno soldi in futuro per darvi una squadra degna.

Come recita il coro della Curva Nord “Noi vogliamo gente che lotta”…è vero, ma anche gente che fuori dal campo pensa prima di aprir bocca.