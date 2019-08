Il Rossetti – Il cartellone 2019-2020

30 Agosto 2019

Oltre 50 titoli e 5 nuove produzioni si susseguiranno da ottobre nel tanto atteso cartellone della nuova Stagione 2019-2020 del Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia.

La prima rappresentazione sarà ” L’onore perduto di Katharina Blum” di Böll: un giallo che presenta un tema molto attuale sulle notizie che riescono a trasformare la reputazione di una persona, in cui sarà protagonista Elena Radonicich. La Prosa presenterà anche Shakespeare, Sofocle, Moliére…con interpreti di rilievo come Gabriele Lavia, Luigi Lo Cascio, Massimo De Francovich, Sergio Rubini, Marco Paolini, Gioele Dix e molti altri.

Negli Altri percorsi si potranno ammirare nuove tipologie di linguaggio come ”Kobane Calling on Stage” tratto da Zerocalcare, il cabaret di ”Sacco e Vanzetti” e la magia di ”Valzer per un mentalista”.

Musical ed Eventi proporrà il grande spettacolo ”Notre Dame de Paris” di Cocciante, la magia di Slava’s Snowshow e il ”Pinocchio reloaded” di Bennato.

La Danza aprirà i confini del mondo attraverso l’Australian Dance Theatre, il Bodytraffic di Los Angeles, La Hubbard Street Dance di Chicago e lo spettacolo ”Shine” con le musiche dei Pink Floyd.

Dal 2 settembre tutto il materiale e le informazioni saranno disponibili presso la Biglietteria del Politeama Rossetti.

La campagna abbonamenti comincerà venerdì 6 settembre.

Ulteriori informazioni al numero 040-35933511

e sul sito: https://www.ilrossetti.it/it/