”UDINE – VOLA” AL CASTELLO DI UDINE

2 Luglio 2019

Ed ecco l’atteso calendario dell’edizione di “Udine Vola“ del 2019, rassegna musicale che colorerà l’estate del Castello di Udine con una serie di concerti dei più importanti artisti della scena italiana. I generi proposti saranno diversi, per tutte le generazioni e adatti per il pubblico di tutta la regione, dell’Italia e dei paesi confinanti. Il primo a cominciare sarà il cantautore romano Max Gazzè (4 luglio), seguito dalla band alternative rock Marlene Kuntz (19 luglio), dal trio di star del rap e della trap Achille Lauro, Madman e Priestess (sullo stesso palco il 25 luglio) e dalla serata evento dedicata a Battisti e Mogol con Canto Libero, che chiuderà il calendario (31 luglio).

I biglietti per il concerto dei Marlene Kuntz saranno in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone.

I biglietti per gli altri concerti della rassegna saranno in vendita online e nei punti vendita Ticketone.

Info e punti vendita su www.azalea.it. La rassegna “Udine Vola 2019” è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e PromoTurismoFVG e inclusa nel calendario eventi di UdinEstate.