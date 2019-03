16 Marzo 2019

Domenica 17 marzo dalle 15 alle 20, al Hotel Savoia di Trieste ritorna la manifestazione Teranum e i vini rossi autoctoni della regione dell’Alpe Adria.

L’evento, un vero e proprio inno ad assaggiare vini autoctoni, sarà l’occasione per scambiarsi esperienze e conoscenze sulla cultura del vino e del food, scoprire in profondità i grandi prodotti artigianali, mescolare tradizioni, culture e lingue, e probabilmente, proporre nuove collaborazioni. Nella giornata di domenica 17 marzo si alterneranno degustazioni e approfondimenti alla presenza dei vignaioli, di fronte a un pubblico non solo di operatori e giornalisti ma forse soprattutto di appassionati wine lovers.

Una grande occasione di visibilità che oltrepassa le realtà locali per abbracciare diverse zone vitivinicole presenti nella regione dell’Alpe Adria. Ed è proprio questa la grande novità dell’edizione del 2019. Oltre ai produttori locali saranno presenti vignaioli dal Friuli Venezia Giulia, Slovenia e dall’Austria. Un vero e proprio festival internazionale che metterà a confronto produttori che hanno fatto della scelta di valorizzare i vitigni autoctoni, una scelta stilistica di qualità. Saranno più di 60 le aziende partecipanti con le loro etichette dedicate ai vini rossi autoctoni (refosco, terrano, pignolo, tazzelenghe, schiopettino, modra frankinja, žametna črnina…), per più di 100 vini in degustazione. I banchi di assaggio si svolgeranno nella giornata di domenica (ore 15.00 – 20.00) 17 marzo, presso le splendide sale del Savoia Excelsior Palace in Trieste e saranno un importante momento per confrontare vini di territori diversi.

La manifestazione (il biglietto d’ingresso costa 25 euro) è il primo grande avvenimento dell’anno organizzato dall’Associazione dei Viticoltori ed è dedicato, oltre ai vini autoctoni della regione dell’Alpe Adria, ai TERRANI E REFOSCHI, autentici simboli della viticoltura della nostra provincia e delle zone limitrofe. A celebrare una nuova edizione, ci sarà una giornata piena di emozioni, assaggi, dibattiti, idee da presentare e tanti amici con cui parlarne.

Trieste e le zone confinanti sono legate da millenni alla tradizione vitivinicola e ai vini autoctoni che rappresentano uno dei punti di forza della produzione enologica del territorio. I terrani e i refoschi sono vini intensi di colore, ricchi di antiossidanti, freschi di acidità e alcolici in modo contenuto rispetto alla maggior parte degli altri vini rossi.

L’evento inizierà alle ore 11.30 con una degustazione guidata da Gae Saccoccio dal titolo Mille sfumature di rosso. L’annata 2016 nelle varie zone di produzione del refosco

Gae Saccoccio è un filosofo del vino, sempre in cerca di locande, vigne, vignaioli artigiani e di storie degne d’essere vissute e raccontate. Autore di Un viaggio nel Sake (Edizioni Estemporanee). www.naturadellecose.com è il suo sito internet. Scrive per Accademia degli Alterati e L’Ottavo. Gestisce la Rimessa Roscioli a Roma.

L’ingresso alla degustazione guidata sarà possibile solo tramite invito ed è riservata ai giornalisti ed operatori di settore.

Alle 15.00 seguirà l’apertura ufficiale della manifestazione con la presenza di oltre 60 vignaioli e di altri produttori con prodotti enogastronomici tipici della zona, come prosciutto, insaccati, formaggio e miele. A rendere l’evento ancora più intrigante, gli chef che aderiscono all’iniziativa Sapori del Carso – Okusi Krasa, prepareranno per tutti i presenti dei piatti sfiziosi e golosi.

Elenco vignaioli presenti

Friuli Venezia Giulia

Zidarich, Grgič, Kocjančič, Milič Zagrski, Zahar, Škerk, Škerlj, Merlak, Lenardon, Ostrouska, Bajta, Bole, Kovač, Lupinc, Sancin, Urizio, Milič Damijan, Cacovich, Budin, Stanko Milič, Gabì wines, Castelvecchio, Podere Marcello, Vigna Lenuzza, Vie D’Alt, Pizzulin, Vigna Petrussa, Ronc Soreli, Antico Broilo, Vini Casella, Ronco Severo e Refosco di Faedis

Slovenia

Vinska klet ŠTOK, Vina Kobal, Štemberger wines, Vinarstvo Rebula, Vinska Klet Lisjak, Vinska klet Gulič, Vinarstvo Gec, Kmetija Pri Kamnarjevih, Vinska Klet Tavčar – Pri Starčih, Vinarstvo Širca Kodrič, Vinakras, Vinarstvo Callin, Vina Vrabec, Čotova Klet, CV – Colja Vina, Vina Štoka, Turistična Kmetija Škerlj, Vinarstvo Petelin – Rogelja, Vinska Klet Orel, Vina Čotar, Tavčar Emil in Ken, Renčel wines, Klabjan vina izpod stene, Rojac wine, Vinska klet Marof, Štemberger vinogradništvo, Vinska klet Šuklje, Vinska klet Frelih, Vina Prus, Matej Švara

Austria

Hillinger – Enoteca Adriatica