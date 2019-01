Cenerentola on Ice – al ROSSETTI di Trieste

29 Gennaio 2019

Il Politeama Rossetti di Trieste si trasformerà in un palcoscenico di ghiaccio e ospiterà lo spettacolo The Imperial Ice Stars, da mercoledì 30 gennaio a domenica 3 febbraio 2019. La magica danza sul ghiaccio rappresenterà Cenerentola. La terza volta ospite del teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – The Imperial Ice Stars presenterà Cenerentola on ice dopo Swan Lake e The Sleeping Beauty.

Il tour di questo nuovo fantastico spettacolo sul ghiaccio ha riscosso grande successo in tutto il mondo, dall’Australia al Regno Unito.

Il coreografo Tony Marcer ha ideato lo spettacolo rileggendo la favola insieme all’allenatore Evgeny Platov e la campionessa mondiale di danza su ghiaccio nel 2006 e 2007 Albena Denkova.

Insieme a loro si esibiranno anche tanti altri danzatori e pluripremiati campioni del pattinaggio internazionale. I salti, le figure e le imprese di elevato livello atletico uniranno il teatro allo sport. La musica è composta da Tim A.Duncan e Edward Barnwell, e registrata dalla Moscow State Cinematic Orchestra e da dieci solisti della Manchester Symphony Orchestra.

Lo spettacolo va in scena da mercoledì 30 gennaio a sabato 2 febbraio alle ore 20.30, sabato in replica straordinaria anche alle 16 e domenica solo in pomeridiana alle 16 è inserito sia nel cartellone “Danza” che nel cartellone “Musical ed eventi” del Teatro Stabile regionale.

I biglietti ancora disponibili si possono acquistare nei consueti punti vendita e circuiti oppure in internet accedendo direttamente dal sito del Teatro, www.ilrossetti.it. Per ogni informazione ci si può rivolgere al numero 040. 3593511.