Doppia data per i Foo Fighters all’Arena di Pola

14 dicembre 2018

di Christopher Scherlich

Dopo il sold out a tempo di record per la data del 19 giugno 2019 all’Arena di Pola, i Foo Fighters annunciano un concerto extra il 18 giugno, sempre nella stessa location. La leggendaria rock band statunitense, per la prima volta in territorio croato, presenta con questo tour l’ultimo album in studio “Concrete and Gold”, pubblicato nel 2017.

In 24 anni di storia, i Foo Fighters hanno pubblicato 9 album in studio, vinto 12 Grammy Awards e venduto oltre 14 milioni di album solo negli Stati Uniti, confermandosi tra i gruppi alternative rock più seguiti al mondo.

Dave Grohl, fondatore e frontman, sarà accompagnato da Chris Shiflett (chitarra), Taylor Hawkins (batteria), Nate Mendel (basso) e dai “nuovi” membri Pat Smear (chitarra) e Rami Jaffee (tastiere).

Anche per la seconda data annunciata i biglietti disponibili saranno solo 7000, rendendo ancora più esclusivi i concerti ospitati dalla suggestiva e intima Arena di Pola.

La prevendita per il concerto del 18 giugno inizia oggi, venerdì 14 dicembre, alle ore 10:00 su Eventim e presso il suoi punti vendita.

Per maggiori informazioni: www.eventim.hr/en/artist/foo-fighters-3/profile.html