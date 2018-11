Trieste vs Udine, a Gorizia

27 novembre 2018

Oggi 27 novembre alle 18 presso la libreria LEG in Corso Giuseppe Verdi 67 a Gorizia, ci sarà la simpatica presentazione dei libri delle risposte triestine e friulane, ideati da Andrej Praselj ed edite da Bora.La.

L’autore, assieme all’editore Diego Manna, sarà protagonista di un divertente siparietto durante il quale saranno confrontate le abitudini delle due popolazioni, nonché le risposte più classiche che si possono ottenere nelle due città.

El libro dele risposte triestine e Il libri des rispuestis furlanis funzionano infatti proprio così: dopo aver posto la domanda, bisogna aprire una pagina a caso, e si riceverà la risposta. Così, al classico “esiste la vita dopo la morte?” potremmo facilmente imbatterci rispettivamente in un “la provi in Friul” o in un “vonde monadis”. E se poi la voglia di lavorare ci assale? “no ga scopo” direbbe il triestino, mentre forse il friulano potrebbe cavarsela con un “cumbinin”. Ma forse in fondo ci rivolgerebbe un bel “to agne”, chissà!

Ci sarà infine spazio alle ipotesi di cosa potrebbe accadere in un futuro in cui Trieste diventasse friulana e Udine triestina. Forse il tram de Opcina ricomincerebbe a funzionare?

I due libri, del costo di 5 euro, si trovano nelle librerie del Friuli Venezia Giulia, nonché online a questo link.