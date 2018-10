Bob Sinclar a Trieste

5 ottobre 2018

Entrano nel vivo a Trieste i festeggiamenti per la 50esima edizione della Barcolana. Dopo i successi delle ultime due edizioni con Alvaro Soler e Francesco Gabbani, quest’anno sarà Bob Sinclar, il dj più famoso del mondo che ha prodotto alcuni dei successi più iconici della dance music che fanno ballare milioni di persone, l’atteso protagonista del concertone in programma domani, sabato 6 ottobre, in piazza Unità d’Italia (inizio ore 20:00, ingresso gratuito), organizzato con il supporto di Despar.

Sarà un concerto speciale perché, oltre a dare il via alla festa per il 50esimo della Barcolana, sarà un concerto di beneficenza per il Burlo Garofolo di Trieste, il celebre ospedale materno infantile simbolo della miglior ostetricia e pediatria italiana e vero fiore all’occhiello della città e di tutto il Friuli Venezia Giulia (ai varchi d’ingresso verrà richiesta una donazione minima di 3 euro). Il concerto verrà anche trasmesso in diretta su Radio2 (dalle ore 22:00 alle ore 23:00).

Sarà una festa nella festa, che prenderà il via già alle ore 20:00 con un omaggio speciale all’indimenticabile Ivan Graziani, proprio nel giorno del suo compleanno, firmato dal cantautore triestino Enrico Cortellino, che canterà la canzone “140 kmh”, che si ispira proprio alla città di Trieste e alla sua mitica Bora, riarrangiata assieme al figlio Filippo Graziani.

A seguire saliranno sul palco le Swing Deal, il duo composto dalla voce e dalla viola di Giovanna Rados e dalla voce e dal violino di Lucy Passante Spaccapietra, due giovani musiciste triestine che proporranno un vivace set tra cover di celebri brani e canzone inedite, scritte dalle stesse, aspettando l’arrivo sul palco di Bob Sinclar, previsto alle ore 21:00 in punto, che per 2 ore farà ballare tutto il popolo della Barcolana.

Grazie alla collaborazione tra Barcolana e Trenitalia è stato infine attivato un servizio di treni speciali per il concerto: tutte le informazioni e gli orari sono consultabili sul sito www.trenitalia.com

“Il nostro auspicio – ha spiegato il presidente della Barcolana, Mitja Gialuz – è che nello spirito di Barcolana, come lo scorso anno, il pubblico comprenda il valore di questa iniziativa e ci aiuti a donare una cifra importante al Burlo. Siamo inoltre davvero contenti che una star internazionale come Bob Sinclar abbia colto il senso della nostra iniziativa e siamo certi che farà divertire migliaia di persone festeggiando il 50esimo della Barcolana”.

Il concerto per Barcolana50 è organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, Despar e l’Irccs Burlo Garofolo di Trieste, con la consulenza artistica e organizzativa di VignaPR srl.