Scopri il Fvg in bicicletta con la nuova guida “Cicloturismo in Fvg”

30 luglio 2018

E’ nata “Cicloturismo in Fvg”, la prima guida interamente dedicata al cicloturismo in Friuli Venezia Giulia con una particolare attenzione al segmento dell’e-bike. La guida è frutto della collaborazione fra il quotidiano la Repubblica e PromoturismoFVG.

Nella guida si possono trovare più di 40 itinerari di diverse tipologie, i progetti che stanno nascendo in Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo del cicloturismo, itinerari d’autore e pagine dedicate alle nuove tendenze del mondo bike. Sono presenti proposte per tutte le esigenze e i target (sportivi, famiglie con bambini, senior, gourmand).

La guida si suddivide in itinerari per famiglie, in itinerari slow-bike in cui all’aspetto sportivo si accompagna la scoperta dei sapori, delle risorse culturali e naturalistiche, in percorsi alla scoperta del Giro d’Italia lungo le tappe che hanno fatto la storia del ciclismo italiano, in itinerari specifici per mountain bike e nella descrizione delle 3 ciclovie regionali che prevedono una percorrenza in più giorni.

Inoltre sono evidenziati cinque itinerari d’autore, ciascuno suggerito da ciclisti professionisti in attività provenienti dal Friuli Venezia Giulia come Alessandro De Marchi e Enrico Gasparotto, dall’ex campione e attuale CT della nazionale italiana di ciclismo maschile Davide Cassani, dal giornalista e scrittore Paolo Rumiz, dall’imprenditore italo-americano Joe Bastianich.

La guida sarà in vendita nelle edicole di sei regioni italiane (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto) e nelle librerie dal 30 luglio a 9,90€ più il prezzo del quotidiano