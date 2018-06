I personaggi eccentrici di Trieste: Jimmy, el sienziato american

14 giugno 2018

Jimmy: qui a Trieste era conosciuto come ..”el sienziato american che costruiva la macchina del tempo” nel bosco del Pian del Grisa ( in quel bosco dove tra l’altro viveva). Ecco la sua storia.

Siamo nella Trieste fra gli anni settanta e novanta e spesso lo si vede sia in giro per Trieste sempre con borse di nylon in mano, sia camminare o chiedere l’autostop sull’Altopiano nel tragitto della ex camionale – quadrivio di Opicina – capolinea della 4-. per raggiungere la città. Se la mia memoria non mi tradisce mi pare che sia passato a miglior mondo proprio per un investimento mentre camminava sul ciglio della s.s.202.

Si chiamava Jimmy Bynoe. Nato a San Francisco nel 1938, aveva studiato architettura all’Hold College, ed era rimasto nella sua città natale fino al 1966, dedicandosi alla pittura e alla progettazione di macchine non meglio identificate. Considerandosi un inventore e non nutrendo particolare fiducia nel sistema americano delle lobby, al punto da temere per la propria incolumità fisica, decide di trasferirsi In Europa. Visitò la Svizzera, la Norvegia e la Francia e si stabilì e per un certo tempo a Parigi.

Nel 1968 approda a Trieste. Qui dorme alla casa dello studente e mangia alla mensa universitaria. Frequenta la facoltà di architettura dell’Università degli studi di Trieste e stringe amicizia con il professor Costantino Giorgetti e con Margherita Haack. E’ in questo periodo che la sua attenzione si concentra sull’idea di realizzare una macchina del tempo, alla quale lavora anche di notte, con esperimenti che richiedono la massima riservatezza e isolamento.

“La mia macchina in funzione assorbe energia, la corrente elettrica tutto attorno“. A chi incuriosito chiede di saperne di più, affabilmente, Jimmy spiega la dimensione temporale come una sorta di nastro di Moebius e non nasconde i paradossi che presentano le sue teorie.

Gli suggeriscono una radura del Carso nei pressi del camping Pian del Grisa e decide di stabilirvi non solo il laboratorio ma anche la propria dimora. Un rifugio improvvisato con sassi, cemento, teli di plastica e pezzi metallici recuperati da vecchi elettrodomestici.

Si nutriva prevalentemente di latte, ma apprezza il pane triestino e il vino terrano, che ritiene ricco di calcio. Si vestiva con indumenti ricavati da pezze di stoffa, che confezionava personalmente.

Durante un’intervista rilasciata negli anni Ottanta, il prof. Giogetti ne parlerà con affetto e grande stima: “Effettivamente (Jimmy) è un uomo di cultura, ho avuto modo di metterlo in contatto con dei grossi studiosi, tecnici dell’Unesco e sono rimasti sbalorditi dalla sua conoscenza della teoria di Einstein. Credo abbia una teoria molto precisa nel ruolo della forma nella filosofia, nella scienza, nella politica.”

Quali i vostri ricordi di Jimmy? Scriveteli sui commenti!

*notizie tratte anche dal gruppo Facebook Trieste di ieri e di oggi