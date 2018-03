Nate dei refoli de bora: te se ricordi Trieste?

5 marzo 2018

TE SE RICORDI, TRIESTE?

El conto de le ore

no ne tornava mai,

ma che gropo in gola

rivar e veder Miramar

aparir e sparir

fra i arbori e le graie,

come lampi in una note

senza temporal.

E bora e piova no scanzelava

el bater forte del cuor,

nel verzer le ale

drento mile aventure

de carta stampada,

dove zercavimo,

senza trovarla mai,

la nostra strada.

E se seravimo

in un cercio de malinconia:

bassa pression

o voia de andar via

grampai a l’ilusion

che tuto fussi meio

fora del porton,

che ‘l mondo fussi nostro

propio drio ‘l canton.

El sol scaldava

tropo poco o ssai

e se ti volevi neve

no nevigava mai.

Te se ricordi, Trieste?

Edda Vidiz

LA VITA XE UN OMLET

Quanti omlet che go magnado

e preparado in vita mia!

Mia nona per mi, mula beata,

li fazeva col ripien de marmelata,

mia suocera col strachin

e piegadi a sachetin;

mia mama de spinaze l’ impigniva

e po la li infornava.

Mi, inveze, frizo litri de pastela

che i mii fioi spalma de nutela.

I omlet, per mi che filo su de tuto,

i xe come la vita:

cambia el contenuto

coi tempi o la stagion

ma compagna xe, sempre,

la preparazion.

Graziella Semacchi Gliubich

PARSUTO COTO: VENTIZINQUE DECA

“Taiado a man, vorìa, se no ghe seca,

parsuto coto, ventizinque deca.”

“Eco do eti e mezo, qua, signora!

Cossa ghe servi, la me disi, ancora?”

“Forsi, cussì, la scolti, me xe poco;

zontàr dovessi, penso, ancora un toco.”

“Signora, mi un bon quarto ghe go dado

con la jozèta, rosa, profumado.”

“Xe tropo, alora! No magnemo in venti!

Semo do veci soli, senza denti!”

“Dozento xe e zinquanta grami, siora,

cossa la vol? Che semo qua de un’ora!”

“Ma la xe mato? Lei la me remèna!

Go de magnàr persuto pranzo e zena?”

Laura Borghi Mestroni

Alcune di queste poesie sono raccolte in un libro, dal titolo “Nate dai refoli de bora“.